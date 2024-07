Ampliar rutas alimentadoras, principal reto del Juárez Bus

Ciudad Juárez.- A casi dos meses de iniciar operaciones el sistema BRT II o Juárez Bus, los usuarios consideran que el servicio es bueno, pero que las rutas alimentadoras son pocas.

Jesús Hernández, usuario del Juárez Bus, comentó que el servicio en la línea troncal está muy bien, sin embargo, en las rutas alimentadoras son muy pocas las unidades que prestan el servicio, por lo cual van llenas y tardan en pasar; algunas ocasiones deben esperar hasta 40 minutos o más.

Además, el señor Luis consideró que el servicio es excelente, lo usa seguido para hacer el mandado o realizar el pago de servicios y hasta el momento no ha presentado ningún problema, aunque sí consideró importante que se coloquen más lugares para personas con discapacidad, y pidió a los usuarios que respeten los asientos especiales.

David Soto declaró que el servicio es favorable, por lo cual prefiere utilizar el Juárez Bus, ya que hay mucho tráfico en las calles, aunque considera que es necesario ampliar las rutas alimentadoras para que lleguen a más sectores de la ciudad, donde no hay transporte público.

También la señora Leticia Díaz comentó que el servicio es rápido, que los camiones están limpios y cómodos, pero que los cajeros instalados en las estaciones no funcionan de manera correcta, pues se traga los billetes y no aplican correctamente la recarga, pero no hay quien le resuelva la situación, pues nunca le entregaron tickets.

Jazmín Ibarra Trejo

Observaciones al sistema

Tras las 116 observaciones que realizó la Coordinación de Seguridad Vial al sistema, el representante de la gobernadora en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández, dijo que muchas de ellas coinciden con el análisis que realizó la Operadora de Transporte Vivebús (OTV), dentro de las cuales, debían determinar qué correspondía a Obras Públicas y cuáles se debían manejar con el presupuesto de mantenimiento.

Ibáñez Hernández indicó que durante el arranque en operaciones del Juárez Bus la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena, aseguró que las frecuencias se mantienen y se han planteado ajustes para hacer el servicio más eficiente.

Por otro lado, Santiago de La Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, mencionó que actualmente están operando 63 autobuses en el Juárez Bus, y que están por llegar el resto de los camiones adquiridos por el Estado. Mientras que las 24 unidades adicionales están en proceso de fabricación, para completar la ruta BRT II e iniciar las pruebas en la primera línea troncal, posiblemente en el mes de septiembre.

En cuanto a la primera ruta troncal, esta será operada por el Gobierno del Estado y del presupuesto asignado para el mantenimiento del sistema de transporte, es decir 116 millones de pesos, también se destinará una parte para la rehabilitación de las estaciones.

Daños en las unidades nuevas

Desde el arranque del sistema de transporte semimasivo, se han registrado alrededor de 25 accidentes, aunque los daños son distintos en cada una de las unidades, los incidentes no han sido de consideración, refirió De La Peña.

Adicionalmente, Tomás Orozco Terrazas, coordinador general de OTV, declaró que afortunadamente no han resultado personas lesionadas y únicamente los daños han sido materiales, los cuales estimó ascienden a cerca de 120 mil pesos.

Sin embargo, aseguró que estos accidentes han afectado al servicio solo en un 10 por ciento, ya que cuentan con unidades de respaldo, las cuales ingresan al momento de ser retirado un camión, motivo por el cual la operadora OTV, la Coordinación de Seguridad Vial y concesionarios han sostenido mesas de trabajo, a fin de mejorar la operación del BRT II.

Mónica Delgado

Piden a la comunidad cuidar el sistema BRT II

Destacó que el sistema ha tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía, pues hay afluencia constante y han alcanzado un aforo de 50 mil usuarios diarios. Actualmente, ya se han expedido más de 40 mil tarjetas del Juárez Bus.

Por ello, el secretario General hizo un llamado a la comunidad juarense para cuidar el sistema y las unidades, evitar ingresar el carril confinado o dar vueltas prohibidas, no solo porque afecta al servicio, sino también porque se ponen ellos mismos en riesgo. En este sentido, comentó que estarán trabajando en la difusión de campañas de concientización, así como en una mayor coordinación con Vialidad.