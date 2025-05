Ciudad Juárez.- Los usuarios del transporte público en Juárez compartieron que en su experiencia, la ampliación del horario del transporte es positivo, como el horario del Juárez Bus y recientemente la línea Oriente Poniente, por lo que consideran que si se aplicara a otras rutas sería de utilidad para encontrar transporte después de las 7:00 de la tarde.

Por la reciente protesta de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por la preocupación de no tener transporte para los que salen a las 10:00 de la noche de clase, se consultó a usuarios de esta forma de movilidad en dicho entorno escolar, quienes afirmaron que la ruta Oriente Poniente ya ha sido vista en su último recorrido posterior a la salida de la última clase del ICSA.

“Yo uso el Juárez Bus, desde la Panamericana, en el aeropuerto de ahí agarro el transborde al kilómetro 20; la frecuento en las mañanas 7:30 a.m. Al principio sí fue un poco complicado, pero ahorita ya está regular, yo uso el primero que pase (parador o exprés) me toma 40 minutos a una hora. El Poniente Sur hacía más tiempo, pero pasaba más seguido. Yo tenía clases los martes en la noche en el Complejo Deportivo, ya me aceraban a la parada, pero ese día sí tenía que pagar Uber del aeropuerto a mi casa porque para ese lado casi no hay transporte a esas horas”, contó Alondra, estudiante de Entrenamiento Deportivo de la UACJ.