Amplía BRP plazo para presentar proyectos para su Programa Anual de Donativos

Ciudad Juárez.- La empresa BRP anunció la ampliación del plazo de solicitud para su Programa Anual de Donativos, dando más tiempo a las organizaciones locales para presentar sus proyectos. De acuerdo con este aviso, las solicitudes se aceptarán hasta el domingo 31 de agosto de 2025.

Rocío Castro, portavoz de BRP, recordó que el Programa Anual de Donativos apoya proyectos comunitarios que generan un impacto social positivo y contribuyen a crear un cambio duradero que mejora la vida de las personas y fortalece la sociedad en su conjunto.

“En BRP, nos tomamos muy en serio la responsabilidad social corporativa. Este año celebramos la octava edición de nuestro Programa Anual de Donativos, y nos enorgullece seguir invirtiendo en proyectos que generan un impacto significativo”, afirmó la vocera de la empresa.

Se dio a conocer que para esta edición se destinarán 1.8 millones de pesos a iniciativas que contribuyan a crear un futuro mejor para los empleados de BRP “y las comunidades en las que vivimos y trabajamos”.

BRP recordó que los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad:

Ser una organización sin fines de lucro, legalmente constituida y tener autorización vigente emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (donataria autorizada).

Además deben tener por lo menos tres años de existencia previo a la fecha de emisión de esta convocatoria y proponer proyectos alineados con las causas locales de BRP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Educación de calidad, Salud y bienestar, Ciudades y comunidades sostenibles, o la causa global de BRP que es: Detener la Intimidación.

Se aclaró que no se apoyarán organizaciones que realicen proselitismo político o religioso, que fomenten actos de violencia en cualquiera de sus formas o que lleven a cabo alguna actividad ilícita.

Todos los proyectos presentados serán revisados por un comité de evaluación interno y se seleccionarán hasta 16 proyectos, los ganadores se anunciarán oficialmente durante una ceremonia que se celebrará el próximo 20 de septiembre de 2025.

Se exhorta a las organizaciones interesadas en presentar sus proyectos a visitar esta página para obtener más detalles y enviar sus proyectos antes del 31 de agosto de 2025.

