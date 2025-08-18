Amenaza de muerte a su ex esposa con un cuchillo; lo detienen

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Justo Esteban G. G., de 47 años, por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Parque Industrial atendieron un reporte al número de emergencias 911, en el que se informó sobre un hombre agresivo que portaba un cuchillo en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle Rivera Lara.

En el lugar, la víctima señaló que su exesposo la amenazó de muerte tras una discusión, utilizando el arma blanca para amedrentarla.

El presunto responsable fue detenido en el sitio, asegurándosele el cuchillo. Tras la lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.