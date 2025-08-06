Amaga con cuchillo a víctima para quitarle su celular

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Jonathan Yael M. G. por su presunta responsabilidad en el delito de robo a transeúnte con lujo de violencia.

Policías que patrullaban en la colonia Morelos III atendieron el reporte de un asalto en el cruce de las calles Laguna de Tejalpa y Coatlán del Río.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la víctima quien señaló a un sujeto que iba corriendo como el responsable de haberlo amedrentado con un cuchillo para después despojarlo de su teléfono celular.

Por lo que fue alcanzado y ante el señalamiento directo procedieron con el arresto de quien fue identificado como Jonathan Yael M. G, de 22 años, asegurándole un teléfono celular propiedad de la víctima y un cuchillo el cual utilizó para quitarle sus pertenencias.

"Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).