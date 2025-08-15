Ciudad Juárez.- El Colectivo Justicia para Nuestros Deudos realizó hoy una manifestación pacífica para denunciar a la funeraria Del Carmen y hacer saber a la comunidad juarense cuáles son las empresas relacionadas al caso del crematorio Plenitud, del cual se investiga el maltrato a 386 cuerpos a los que no les dio un trato digno, conforme a las normas y la ética.

“Hemos estado visibilizando las funerarias que están involucradas con el crematorio Plenitud, esta (Del Carmen) es una de ellas”, declaró Dora Elena Delgado, portavoz del colectivo.

Los hechos fueron revelados el jueves 26 de junio, luego de una inspección en el crematorio plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa al sur de la ciudad. En los siguientes días, la Fiscalía General del Estado informó que se lograron contabilizar cerca de 400 cuerpos dentro del inmueble.

El edificio que en su fachada se encuentra decorado en color marrón, se encuentra ubicado en la acera derecha en dirección oriente Poniente sobre la avenida 16 de septiembre, entre las calles Fierro y Níquel de la colonia Arroyo Colorado.

En la manifestación pacífica, se colgaron decenas de pancartas y lonas con mensajes que exigen justicia para los 386 cuerpos y sus familias; transparencia en la investigación y señalan actos de corrupción, tanto de los dueños de las funerarias, como de las autoridades encargadas de la regulación del servicio.

Entre las 140 familias que se han integrado al colectivo se han identificado al menos 40 casos de personas que contrataron los servicios funerarios con la empresa Del Carmen, informó Delgado.

Las propias familias han identificado a siete funerarias implicadas en el supuesto servicio de cremación de Plenitud, a través de los documentos que revelan el sitio al que habían sido trasladados los cuerpos de sus familiares para incineración. Se trata de las funerarias:

- Del Carmen.

- Latinoamericana.

- Protecto Deco.

- Paraíso (Hoy Amor Eterno)

- Luz Divina.

- Milagros.

- Camino al Cielo.

En una de las ventanas interiores del establecimiento, aún se puede leer uno de los sellos de suspensión, colocados el 12 de julio de 2025 por la Secretaría de Salud a través de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris).