Ciudad Juárez.- Estudiantes de todos los niveles que regresan a clases el próximo 1 de septiembre tendrán que presentar su cartilla de vacunación con la aplicación de la vacuna del sarampión vigente, así lo recordó Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte.

"Lo que se va a hacer es que, si algún alumno llega y no todavía no trae la vacuna, se le va dar la oportunidad de poderlo vacunar, los Servicios de Salud del Gobierno del Estado están dando todas las facilidades y obviamente gratuito todo para darle una nueva cartilla de vacunación, para vacunarle y que ya no vaya a tener ninguna problemática", expresó el funcionario.

Los estudiantes contarán con un plazo de hasta una semana para cumplir con la vacunación.

"Pero sí es muy enfático el tema de que sí requerimos la vacunación porque desafortunadamente somos el estado que más casos hemos tenido a nivel nacional y ya ha habido más de 14 muertes aquí en el estado, entonces, sí, es preocupante y la gobernadora junto con el secretario de Salud a nivel federal hizo este énfasis", afirmó Fuentes.

Los estudiantes de todos los niveles tienen que contar con su cartilla de vacunación y el refuerzo de sarampión refuerzo.

"Nosotros tenemos un esquema infantil, que se tiene que cumplir y que nos protege desde que nacemos hasta una cierta edad, pero hay biológicos que son exclusivos para adolescentes o adultos, como lo que pasó en covid, es decir, la vacuna obviamente es universal, pero se maneja para diferentes edades. Entonces, los biológicos no son los mismos, son diferentes tanto para la infancia como para los adultos. Lo que estamos haciendo es reforzar el sistema", puntualizó Jonathan Valdés, presidente del Colegio Regional de Profesionales de Enfermería.

El subsecretario Fuentes aseguró que los Servicios de Salud ya ha inmunizado a alrededor de un 40 por ciento de la población estudiantil de la Zona Norte y que cuentan con las suficientes dosis para vacunar a la totalidad de estudiantes de todos los niveles.