Alternativa 4: ¿Qué tanto quieren remodelar el Puente Libre?

Ciudad Juárez.- Tras poco más de cuatro meses de especulaciones e inconformidades en el lado mexicano de esta frontera, la que era la propuesta para cerrar el carril comercial del Puente Córdova Américas parece más que encaminada a ser una realidad con la aprobación del plan para su clausura autorizada por la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés).



Una de las muchas incertidumbres que permearon en la industria binacional era la de qué futuro le depara a las instalaciones todavía encargadas de procesar más de mil cargas todos los días. Esta última pregunta quedó contestada en la denominada como “Alternativa 4” de la GSA.



¿Qué es la “Alternativa 4”?



De acuerdo con el propio informe de la dependencia americana, la cuarta y última opción propuesta contempla reutilizar el área designada para el transporte de carga para el paso de vehículos personales, aumentando de 15 a 37 casetas para inspección. La orientación de las mismas no cambiaría y quedarían interconectadas por la oficina central en donde se albergan las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Consideramos que esta opción es compacta y eficiente en su diseño. Utilizaría el espacio existente para el cruce de vehículos particulares, peatones y autobuses. Quedaría totalmente descartado el tráfico para vehículos de carga de cualquier tipo”, reafirma la GSA en su reporte.

Fuera de las instalaciones actuales, construidas en 1974, se tiene contemplado adquirir un total de 4.4 acres en terrenos adyacentes al puerto fronterizo (17 mil 806 metros cuadrados) para levantar nuevas oficinas para el resto de las dependencias federales que tienen base en el puente como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Administración Federal para la Seguridad en el Transporte (Fmcsa), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), entre otros.

Cortesía



Según CBP, las obras también mejorarían las instalaciones donde se realizan las operaciones diarias del puente y se procesan tanto a los migrantes que arriban hasta el otro lado de la frontera de manera ilegal, como a quienes cruzan a pie con Visa. Dicho recinto, acorde con el propio órgano federal, “ya no es seguro”, así lo explicaba para Netnoticias.mx el comisionado de CBP Troy Miller en su última visita a El Paso:

“Es un puente viejo, es inadecuado, ya no es ni siquiera seguro para la gente ni para nuestros agentes de CBP. Además, en la remodelación tenemos que contemplar todas las nuevas tecnologías para volver los cruces más ágiles, para que la gente pierda menos tiempo en los puertos de entrada”.

Cabe recordar que la razón principal de la obra, según el Condado de El Paso, son las diversas afectaciones al ambiente ocasionadas por el tráfico de los tractocamiones



¿Qué tanto arregla la alternativa 4?



Acorde con las cifras presentadas en el estudio ambiental, el ruido de las cargas impacta a un total de 31 zonas (20 de ellas residenciales), todas las áreas estudiadas sobrepasan la barrera de los 60 decibeles, en la cual según los expertos en la materia, el ruido comienza a ser intrusivo y se le considera como contaminación.

La eliminación del carril comercial dejaría los niveles auditivos por debajo de los 60 decibeles en todos los sectores analizados. El mismo estudio señala que el impacto más severo en cuestiones auditivas se lo llevarían los propios trabajadores de la obra al soportar el ruido de la maquinaria y de sus maniobras.

En lo que respecta a la emisión de gases dañinos para el ambiente, según la GSA, el tráfico del Puente Libre genera más de 61 mil kilogramos de dióxido de carbono diariamente, llegando dicho gas hasta ambos lados de El Chamizal y sus áreas aledañas. Retirar el paso a los cruces comerciales reduciría el desprendimiento de dicho gas cuando menos en una tercera parte (41 mil kilos).

Por el contrario, de haber optado por la expansión del puerto fronterizo con todo y acceso para tráileres, las emisiones hubiesen ascendido hasta los 71 mil 015 kilos diarios del mencionado contaminante.

A pesar de los estudios realizados y la posibilidad de transportar carga a través de otros cruces, la respuesta por parte de la industria de Ciudad Juárez continúa siendo por demás negativa.



Esperan que Donald Trump dé marcha atrás



La última organización en pronunciarse sobre el asunto fue la Asociación de Exportadores e Importadores de México (Aniem). Dicho gremio aseguró hace un par de días que Donald Trump dará un revés a la decisión federal y no se detendrá el cruce de mercancía por el Córdova-Américas



“El Puente Libre va a seguir recibiendo carga porque la administración de Donald Trump no va a permitir que lo cierren. Estados Unidos, o la GSA no son unilaterales para determinar los cierres de un puente, hay convenios y contratos firmados”, dijo Marcelo Vázquez, delegado de la Aniem.



A falta de la aprobación final, el proyecto para remodelar el cruce ya tiene una calendarización tentativa y periodos de arranque.



Van por partes

De acuerdo con el cronograma federal, el primer paso de la obra sería detener todo el tráfico comercial de manera inmediata, de ahí seguiría el cierre y los trabajos en los carriles del lado este (de carga). Posteriormente se pasaría a trabajar en la remodelación de las casetas ya existentes para los automotores particulares. Solo entonces pasarían a cerrar parcialmente las oficinas de CBP, con el objetivo de no interrumpir los cruces binacionales.



“Los trabajos de construcción están planeados por fases para minimizar cualquier interrupción en el tránsito y en las operaciones del puente y para permitirle a CBP seguir realizando inspecciones continuas tanto a los autos, como a los peatones y los autobuses”, precisa el informe.

El último tramo de la obra sería la edificación de un nuevo edificio para las oficinas de la Línea Sentri y una plaza hasta la que llegarían quienes crucen a pie a espera de que los recojan sus familiares. Los trabajos iniciarían a principios 2026 y no terminarían hasta más tardar a principios de 2029.

Cabe recordar que desde el viernes pasado corre el plazo de 30 días hábiles para firmar el acuerdo final que autorice los trabajos.