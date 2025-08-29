Alistan simulacro de sismo para septiembre

Ciudad Juárez.– La Dirección General de Protección Civil dio a conocer que ya se están afinando los detalles del simulacro de sismo que se realizará el próximo 19 de septiembre. Personal de la dependencia trabaja en la logística prevista para desarrollarse en edificios gubernamentales, escuelas y centros comerciales.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que se avanza en los preparativos del ejercicio que, desde hace algunos años, busca concientizar a la ciudadanía sobre la prevención de riesgos.

Detalló que, en lo que compete a Protección Civil Municipal, el simulacro principal se llevará a cabo en la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez; sin embargo, de manera simultánea se realizarán otros ejercicios en espacios con alta concentración de personas.

“Recordemos que nosotros trabajamos directamente en la Presidencia Municipal, que es el edificio donde se realiza el mayor operativo para representar este 19 de septiembre. Estamos invitando a instituciones, escuelas, mercados, centros comerciales y casas habitación a sumarse a este ejercicio”, expresó el funcionario.

Agregó que, al igual que en marzo, se habilitará un código QR para que las personas se inscriban y consulten cómo actuar antes, durante y después de un sismo.