Alertas de viaje de EU deben emitirse con objetividad: Mesa de Seguridad

Ciudad Juárez.– A raíz de que el Departamento de Estados Unidos pidió hoy a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes al estado de Chihuahua, la Mesa de Seguridad y Justicia se pronunció ante esta recomendación, señalando que, aunque respetan la facultad del país vecino para emitir alertas de viaje, consideran que este tipo de advertencias deben elaborarse con objetividad y congruencia.

Rogelio González, titular de la Mesa de Seguridad, reconoció que Juárez, al igual que muchas otras ciudades, ha enfrentado hechos lamentables.

“También es un hecho que en varias ciudades de Estados Unidos ocurren situaciones de violencia y delitos de alto impacto que ponen en riesgo a su propia población, sin que ello implique que su gobierno emita advertencias para no visitarlas o restrinja el tránsito dentro de ellas”, mencionó el empresario.

Para el recién nombrado coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, resulta incongruente que el país vecino emita señalamientos hacia el exterior sin reconocer ni atender primero los problemas internos.

“La seguridad es un reto que no reconoce fronteras y que debe atenderse de manera conjunta. En Ciudad Juárez, el sector empresarial participa activamente en la Mesa de Seguridad junto con autoridades de los tres niveles de gobierno, donde se analizan los acontecimientos, se comparten diagnósticos y se generan estrategias específicas para combatir las causas y atender los efectos de la violencia”, destacó el dirigente empresarial.

La Mesa de Seguridad Ciudadana reconoce que la percepción de seguridad es clave para el turismo, la inversión y la vida cotidiana.

“Por ello, nuestro compromiso como sector es seguir fortaleciendo las acciones preventivas, impulsar el desarrollo económico como herramienta para reducir la violencia, y trabajar de manera coordinada para que quienes viven en nuestra ciudad y quienes nos visitan encuentren un entorno más seguro y propicio para sus actividades”, expresó González Alcocer.

El empresario local enfatizó que las alertas no deben convertirse en barreras que limiten el intercambio entre comunidades, sino en incentivos para redoblar los esfuerzos que permitan superarlas.