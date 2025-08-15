Ciudad Juárez.– Para este día se esperan condiciones de lluvia con una probabilidad de entre 30 y 45 por ciento, informó el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez.

Explicó que en los últimos días se ha registrado un fenómeno atípico de "microtormentas" que descargan entre 15 y 20 milímetros de agua en distintos puntos de la ciudad, generando afectaciones como inundaciones en viviendas o arrastre de vehículos por corrientes.

Las zonas más afectadas han sido al norponiente, debido a las condiciones geográficas y la marcada presencia de arroyos que llevan el caudal hacia el río Bravo, donde se han concentrado la mayoría de las emergencias.

En la última lluvia, Bomberos atendió cinco viviendas inundadas y tres vehículos arrastrados hasta el bordo del río Bravo, además de brindar apoyo en entre 30 y 40 servicios a ciudadanos varados o que requirieron asistencia por las condiciones climatológicas.