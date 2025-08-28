Alertan por 3 días de fuertes lluvias en Juárez a partir de mañana

Ciudad Juárez.– Autoridades estatales advirtieron a la población por el regreso de las precipitaciones para esta frontera debido a la presencia del Monzón Mexicano sobre el noroeste del país y la interacción de un canal de baja presión con humedad proveniente del océano Pacífico.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en el estado dio a conocer que estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Por su parte, de lado estadunidense, el Servicio Meteorológico Nacional en El Paso, Texas, emitió su pronóstico en donde prevén que a partir del viernes comienzen a registrarse las primeras precipitaciones ligeras. Estas incrementaran en fuerza a partir del sábado, se intensificarán el domingo (día que serán las de mayor fuerza) y se extenderán hasta el lunes 1 de septiembre, fecha del regreso a clases en esta frontera.

Cortesía | US National Weather Service El Paso Texas

Para el domingo y el lunes, la agencia estadunidense sugirió a la población estar atentos a posibles inundaciones en las zonas urbanas, especialmente en sitios cercanos a arroyos y vialidades donde suelen reunirse grandes volúmenes de agua.