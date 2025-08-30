Alerta Protección Civil por tormentas severas

Ciudad Juárez.- La dirección de Protección Civil Municipal emitió una alerta preventiva por la posible formación de tormentas severas.

La autoridad detectó mediante el radar meteorológico la formación de tormentas aisladas en la zona poniente de la ciudad, sobre la Sierra de Juárez.

También se informó que la velocidad del viento en estos momentos es lenta, lo cual reduce el movimiento de la nubosidad.

En caso de precipitación fuerte, se llama a tener precaución en zonas susceptibles a las inundaciones y evitar pasos a desnivel.