Ciudad Juárez.- La dirección de Protección Civil Municipal detectó la formación de una tormenta en Estados Unidos, cerca de Ciudad Juárez.

Según el radar meteorológico de PC, la tormenta avanza con rumbo al sur, por lo que de continuar con el mismo recorrido, ingresaría por la zona norte de la ciudad.

Ante esta situación se prevén precipitaciones de ligeras a moderadas en el territorio municipal.

Se recomienda tomar las medidas precautorias para evitar siniestros.

En el caso de formación o ingreso de tormenta, podrían registrarse fuertes rachas de viento, descargas eléctricas e incluso caída de granizo.