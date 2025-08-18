Alerta PC formación de tormenta; comienza lluvia al norponiente de Juárez

Ciudad Juárez.- Por el desarrollo de una tormenta al oeste del territorio municipal, la Dirección de Protección Civil Municipal alertó a la ciudadanía por precipitación a lo largo de la tarde de este lunes.

La dependencia informó que la tormenta aumentó en tamaño en la zona de la Sierra de Juárez, en las zonas poniente y norponiente de la ciudad, por lo que también se podrán presentar cambios súbitos de la velocidad del viento.

En colonias como Anapra, Lomas de Poleo, Felipe Ángeles y el área del puente de Santa Teresa, habitantes y usuarios reportaron caídas considerables de lluvia.

Ante esta situación, se pueden generar inundaciones en zonas susceptibles, aumento en el nivel del río y arroyos, formación de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.