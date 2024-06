¡Alerta! Máxima de 40°C hoy en Juárez

Ciudad Juárez.- La Dirección General de Protección Civil ha emitido una advertencia por altas temperaturas que se registrarán a partir de hoy y hasta el domingo 9 de junio, ya que se esperan temperaturas que oscilarán entre los 38 y 40 grados centígrados durante este periodo, informó Sergio Rodríguez, titular de la dependencia.



Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta al pronóstico meteorológico diario, ya que las temperaturas pueden variar debido a los cambios en las condiciones atmosféricas en comparación con las proyecciones de los modelos de pronóstico.



Según el Servicio Meteorológico Nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor de la temporada sobre el territorio nacional.



Ante esta situación, la Dirección General de Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones, como tomar agua, aunque no se tenga sed, evitar la exposición excesiva al sol, usar protector solar, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos, no realizar actividad física intensa bajo el sol,



Además, vestir ropa holgada de colores claros y manga larga, ponerse lentes de sol, gorra o sombrero, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, y no permanecer en vehículos con las ventanillas cerradas.



Sergio Rodríguez destacó que los grupos en mayor riesgo durante esta ola de calor son los niños menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, trabajadores al aire libre y mascotas.



Protección Civil hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y en caso de emergencia, llamar al 9-1-1.