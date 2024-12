Ciudad Juárez.- Gracias a la buena voluntad de los y las juarenses, la Navidad Total de Netnoticias pudo cumplir cada uno de los deseos de la familia Nieto Pastor para estas fechas, y así poder alegrar su primera Navidad en esta fronteriza Ciudad Juárez tras llegar provenientes del estado de Guerrero.

De manera especial, también se cumplieron los deseos de Evangelina, quien solicitó el apoyo para su hermana Jennifer semanas atrás.

Mayelín, de 3 años de edad, recibió el regalo que pidió con todo el corazón a principios de este mes: un bebé de juguete. Valeria, próxima a cumplir su primer año de vida, dejó ver su felicidad pese a no poder decir palabras cuando le entregamos su muñeca.

Sin embargo, no hubo nadie más emocionado que la mayor de las tres hijas de Jennifer: Aylin. No tardó en estrenar su patín, no cualquier patín, era rosa y hasta con luces para iluminar por donde pasa. Tardó exactamente 30 segundos en aprender a subirse, a tomarle el modo a su nuevo regalo, todo con una sonrisa de oreja a oreja.

“Yo les quiero agradecer a todos por su buen corazón, a ustedes en NetNoticias por hacer esto posible. Nunca me imaginé que a mi familia la pudieran ayudar de esta manera tan bonita cuando llegamos de Guerrero. No pensé que fuera a ser cierto, muchas, muchas gracias de todo corazón”, expresó Jennifer al recibir sus regalos.

La familia Nieto Pastor también recibió una despensa, al igual que la señora Evangelina. Asimismo, gracias al corazón de nuestros auspiciantes, se les hicieron llegar chamarras y ropa cálida para protegerse de las bajas temperaturas.

De manera especial, Netnoticias quiere agradecer su apoyo al diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar por patrocinar cada uno de los juguetes entregados, así como parte de la ropa obsequiada. Extendemos nuestra gratitud también a la Universidad Tecnológico Paso del Norte y a su rector Ulises Martínez Contreras por hacer posible la entrega de las chamarras.