Alcalde alista informe con énfasis en obras públicas y deportivas

Ciudad Juárez.– El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que ya se están afinando los preparativos para su próximo informe de gobierno, el cual se llevará a cabo en el mes de septiembre. Destacó que las obras del presupuesto participativo y las relacionadas con infraestructura deportiva serán puntos clave en su presentación.

Será el lunes cuando se realice una reunión clave para definir los detalles del evento, incluyendo a los invitados especiales que asistirán a esta importante rendición de cuentas.

Pérez Cuéllar señaló que este informe, el primero de su segunda administración, pondrá especial énfasis en los logros obtenidos en materia de obra pública, resaltando particularmente las acciones impulsadas a través del presupuesto participativo. Además, adelantó que también se destacarán algunas obras deportivas relevantes ejecutadas durante el último año.

“Es una rendición de cuentas de lo que hemos venido haciendo este año, y posiblemente un recuento de lo que llevamos aquí al frente de la administración”, dijo el alcalde.

El informe se llevará a cabo esta vez en el sur de la ciudad, en las instalaciones del Estadio 8 de Diciembre.