Ciudad Juárez. – Durante este fin de semana, el poblado de Samalayuca recibirá no solo a los juarenses sino, también a visitantes de sus alrededores, pues se llevará a cabo una edición más de la Feria de las Hortalizas.

Agricultores pondrán a la venta parte de sus cosechas obtenidas este año, chile, tomate, ajo, cebolla, tomatillo, cebolla de rabo, pepino, chile california, chile jalapeño, papa, elote, uvas, melón, sandía, tunas y las famosas calabacitas.

Este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto el poblado ofrecerá además de las hortalizas, la venta de artesanías, antojitos, bebidas, botanas, juegos mecánicos y de destreza y música en vivo, con la finalidad de apoyar a los locatarios y promover el consumo local.

Registro Verzatil, Norteño Squad, Los Vagos de Juٲrez, Santa Mónica, contacto Norte, Armando Luna y su Banda Luna Nueva, Conjunto Geminis, Descarga Duranguense y La Vibra, son las agrupaciones agendadas para estos tres días.

La cita es en la Plaza del Poblado de Samalayuca, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la madrugada, para conocer más detalles la página de Facebook Presidencia de Samalayuca 2024-2027 está disponible y ya cuenta con el programa agendado.