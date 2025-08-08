Agonizaba en la calle: localizan a hombre herido en la Partido Romero

Ciudad Juárez.- Un hombre con heridas visibles en el rostro y el cuerpo fue localizado la mañana de este viernes en la colonia Partido Romero, tras una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre un masculino presuntamente agonizando en la vía pública.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:05 horas sobre la calle Coyoacán, en el cruce con Costa Rica. La persona que realizó el reporte señaló que alguien le pidió ayuda para auxiliar a un hombre con múltiples golpes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendieron el llamado y confirmaron que el sujeto presentaba lesiones provocadas por arma blanca, por lo que solicitaron de inmediato apoyo médico. La víctima fue atendida por paramédicos y trasladada para recibir atención especializada.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del lesionado ni se cuenta con información oficial sobre los responsables del ataque. La escena fue asegurada por agentes municipales, quienes realizaron las primeras diligencias mientras se iniciaban las investigaciones correspondientes.