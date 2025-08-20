Agentes aduanales se reunirán con legisladores para hablar de reforma aduanera

Ciudad Juárez. – Agentes aduanales se reunirán en septiembre con legisladores federales (senadores y diputados) para tratar el tema de la reforma aduanera que se prevé sea presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales en Ciudad Juárez, Adrián Rodríguez Almeida, quien señaló que el encuentro podría realizarse después del 20 de septiembre. El empresario detalló algunos de los puntos que incluye esta propuesta de reforma.

Una de las iniciativas impulsadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) plantea la desaparición del artículo 54 de la Ley Aduanera, el cual establece excepciones de responsabilidad para los agentes aduanales en casos de mercancías de difícil identificación, es decir, aquellas que a simple vista no pueden determinarse con certeza.

“Imagínense que importamos un líquido transparente y viscoso, y lo declaramos como resina porque así lo señala la documentación del importador. Existe una factura que dice que se pagó por una resina, pero, ¿qué pasa si realmente no lo es? En esos casos, el producto se envía al laboratorio, se realizan las pruebas pertinentes y se confirma si efectivamente es resina o si su composición no coincide con lo declarado”, explicó el especialista.

En situaciones como esta, justificó, el agente aduanal no puede determinar con exactitud el tipo de mercancía, por lo que la excepción de responsabilidad es fundamental.

“Hay aspectos que se pueden discutir a favor o en contra, pero si se trata de mejorar el comercio exterior y de cumplir realmente con la ley, somos los primeros en buscar que así sea”, aseguró Rodríguez Almeida.

El dirigente agregó que, para los agentes aduanales, el contrabando representa una competencia desleal, ya que toda mercancía debería ingresar al país a través de agencias y cubrir los impuestos correspondientes.