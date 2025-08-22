Ciudad Juárez.- Tras la detención de presuntos sicarios vinculados a un homicidio, una agente de la Policía Municipal denunció que durante un cateo realizado en su vivienda, elementos estatales habrían cometido tocamientos a sus sobrinas.

Declaraciones del Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz

El secretario explicó que la persona investigada por la Policía Estatal es ex pareja de la agente desde hace seis años y que no tenía relación con el domicilio actual. “Ella llegó al domicilio y los encontró a todos dentro del lugar, y le dijeron palabras textuales: "no te metas en pedos", indicó Muñoz.

Agregó que la oficial acudió al domicilio para salvaguardar a sus dos sobrinas y denunció que objetos y equipos de seguridad del inmueble, incluidos DVR y cámaras, fueron sustraídos, afectando también a vecinos cercanos. “Veo que están ocultando información; por versiones de los medios, sé que encontraron armas en el lugar, pero la compañera lo niega. Ayer la mandé a la Fiscalía del Estado para que declarara”, señaló.

El secretario enfatizó que la Secretaría no intervendrá en las investigaciones sobre la ex pareja ni terceros: “Ojalá resuelvan los asuntos de investigación. Si cualquier elemento nuestro incurre en alguna falta, será dado de baja y entregado a la autoridad correspondiente”.

Información de la Policía Estatal

La Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal aseguraron en la vivienda:

Arma de fuego tipo pistola, color negro, calibre .45

Arma tipo fusil color negro

Chalecos tácticos y guantes

Narcóticos en polvo (47 envoltorios)

Hierba seca con características de marihuana (aprox. 0.45 kg)

29 cartuchos útiles calibre 9 mm

Uniformes de la Policía Municipal

El cateo se derivó de la detención de dos presuntos sicarios vinculados a delitos contra la salud, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y un homicidio ocurrido el 16 de agosto.

Las denuncias por presuntos abusos sexuales contra las menores permanecen en investigación, mientras que los indicios asegurados y los detenidos continúan bajo custodia de la Fiscalía General del Estado.