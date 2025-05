Ciudad Juárez.– Al presentar una campaña que promueve la circulación de transporte de carga y particulares por el cruce internacional Guadalupe-Tornillo, autoridades de ambos lados de la frontera afirmaron que existen condiciones de seguridad y negaron que haya riesgos por enfrentamientos u operaciones de grupos criminales en la zona.

El juez Ricardo Samaniego, del Condado de El Paso, lideró la convocatoria de confianza de la comunidad asegurando que la percepción que existe es distinta a la realidad, debido a que han cambiado las condiciones de seguridad y no se han presentado incidentes. Incluso, este cruce se ha posicionado como preferente en las opciones de empresas que buscan instalarse en las fronteras de Estados Unidos (EU), como el caso de Meta.

“Ahorita hay mucha tensión de la seguridad para cruzar de Tornillo (…) Somos una de las comunidades más seguras en Estados Unidos, salimos primero, segundo o tercer lugar siempre en seguridad; el cambio de percepción es muy importante. Hay muchas maneras de vernos que no son como deben de ser”, dijo el juez Samaniego.

Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes de Chihuahua, y Juan Carlos Gómez, de la Compañía Contratista Nacional (Coconal), estos últimos constructores y desarrolladores del libramiento y puente que conectan con Guadalupe-Tornillo, refirieron que las condiciones de seguridad son óptimas por el equipo de vigilancia y los cuerpos de seguridad desplegados.

“En el tema de seguridad, lo que les puedo decir, que los inicios cuando se abrió fueron enfrentamientos de los grupos antagónicos y que fue en los límites del libramiento. Hoy en día, después de un año y medio que tenemos funcionando nosotros y que tenemos un contacto con los puentes fronterizos no hemos tenido un solo evento”, afirmó Coconal, titular del área de cruce.

“Desde que abrimos el puente Internacional Marcelino Serna (antes Tornillo) no hemos tenido conocimiento de ningún incidente con transportistas o con usuarios de turismo que utilicen este puente. Está vigilado por Seguridad Pública del Estado, está Guardia Nacional, el circuito cerrado”, señaló Fernández Irigoyen.

Al consultar a los representantes del Condado de El Paso si conocían de la incidencia de hechos violentos, el uso e investigación de la zona por la existencia fosas clandestinas y la presencia de grupos delincuenciales, el juez Samaniego, Ileana Olguín (comisionada del distrito tres) y Roberto Ranson (del departamento de Desarrollo Económico de El Paso) negaron conocer ese contexto.

Se trata de casos de búsqueda, rastreo de fosas o hechos violentos, como los ocurridos el año pasado cuando se localizó el cuerpo de una persona en ese tramo carretero. Otro caso el fue el abandono de un cadáver de un hombre junto a contenedores con droga o el de un enfrentamiento ocurrido entre hombres armados y elementos de la GN.

“La inseguridad está en todo el país. Hasta ahorita, yo no tengo conocimiento de que arrancó el puente, no ha habido sucesos. A mi municipio no ha llegado nada. Hay cámaras centinelas, está la Guardia Nacional”, dijo Tarango, alcalde de Guadalupe.