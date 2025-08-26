Ciudad Juárez.- Con la inauguración de un nuevo edificio terminal y la remodelación del aeropuerto internacional Abraham González, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reconoció que la inversión e infraestructura proyecta a Juárez en la industria y el turismo.

La mandataria del estado de Chihuahua, acompañó el evento inaugural en el que se cortó el listón con la participación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar; el director de operaciones de OMA, Raúl Zacarías Ezzat; el secretario de Turismo del Estado, Felipe Edibray Gallegos; así como invitados especiales como el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León.

“Estamos aquí para celebrar un paso más en la construcción de un Juárez fuerte, un Juárez líder y sobre todo, un Juárez con miras hacia el futuro. Juárez ha demostrado ser el motor económico de Chihuahua, uno de los polos económicos más dinámicos del país”, compartió la gobernadora.

Agradeció al grupo OMA y a la Agencia Estatal de Aviación Civil, por atender la necesidad de los juarenses y creer en la modernización de Ciudad Juárez.

“Hablamos prácticamente de un nuevo aeropuerto que crece y avanza junto con esta frontera, que se suman a las acciones de este gobierno para generar confianza, competitividad y certeza para el empresariado, para el turismo y todas las familias juarenses”, destacó Campos Galván.

Ante la presencia de autoridades del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) la gobernadora pidió al director del grupo y al director de operaciones realizar una colaboración para mejorar las conectividades.

“Estamos listos para colaborar en los que se necesite”, declaró.

Respecto a la inversión de más de 800 millones de pesos por parte de grupo OMA, destacó la entrega de las remodelaciones y ampliaciones que representan un rostro nuevo y moderno del aeropuerto.

Entre las mejoras realizadas al edificio aeroportuario se encuentran:

- Nueva fachada

- Mejora de interiores en el área comercial.

- Salas de espera con mayor comodidad.

- Opciones gastronómicas y comerciales.

“La remodelación del Aeropuerto Abraham González es una declaración de lo que somos y lo que podemos llegar a ser como juarenses y como chihuahuenses”, afirmó.

“Celebrar la ampliación del aeropuerto internacional de nuestra Frontera Número Uno, Ciudad Juárez; hace un par de meses inauguramos la remodelación en la ciudad de Chihuahua, la inversión un poquito más que en Chihuahua, muy bien por Ciudad Juárez”, expresó.