Adultos mayores sufren discriminación en Juárez

Ciudad Juárez.- Pese a que todas las personas en algún momento de la vida llegaremos a la vejez, son los adultos mayores quienes mayor discriminación y abusos reciben, a veces incluso de sus propios familiares. En Ciudad Juárez, las tres principales causas donde las personas de la tercera edad se sintieron vulnerados son: el campo laboral, sector salud y transporte público.

Zulay Abbud Esparza, visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que en lo que va del año se han registrado una queja y tres gestiones, la queja fue en el Poder Judicial de la Federación, ya que no se le permitía a una señora estacionarse en los lugares asignados para personas con discapacidad. Después de que acudiera un visitador, se giraron instrucciones para que la compañía de seguridad les permitiera utilizar los espacios, que estaban clausurados con cadenas.

En tanto que, las otras dos gestiones fueron por la negativa a otorgarles un empleo con motivo de la edad, por lo cual la solicitud fue canalizada al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la asociación civil Girasoles, que trabaja con este sector poblacional.

En el tercer caso, se trataba de una queja por una señora de 80 años que buscaba realizar un trámite ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), le hacían dar muchas vueltas y no le proporcionaban la orientación o auxilio para realizarlo a través de internet, sin embargo, se le dificultaba realizarlo.

Jazmín Ibarra Trejo

Discriminación del adulto mayor en Juárez

Dora Hernández, capacitadora de CEDH, informó que los adultos mayores en Juárez reciben discriminación sobre todo en instituciones de salud, por desconocimiento y omisión, pero además reciben violencia y maltrato incluso por sus propios familiares.

Por lo cual, el organismo lleva a cabo talleres y capacitaciones de sensibilización en hospitales, organismos gubernamentales y empresas, con el objetivo de hacer conscientes a la sociedad sobre los derechos que tienen las personas mayores y vigilar que se respeten.

La señora María de Lourdes Gómez, quien también es discapacitada, indicó que ha sufrido discriminación laboral, en el sector salud, ya que busco inscribirse en un programa de salud, sin embargo, solo la hacían dar vueltas y hasta el momento no ha podido resolver su situación.

“No estoy de acuerdo como tratan al adulto mayor, porque yo también soy mayor, las personas mayores también sabemos trabajar, queremos ganar un cinco, entonces me gustaría que las empresas les dieran trabajo a personas mayores, yo he buscado trabajo, no he encontrado, yo sé que voy a encontrar, pero hay ciertas partes que quieren gente joven, y yo pienso que les deben dar también oportunidad a la gente mayor, porque también les hace falta y créamelo que sería muy bonito que les dieran trabajo y la oportunidad de que no se enfermen, que tengan con quien conversar, una plática o algo, ojalá y pensarán un poquito en la gente mayor”, declaró Dora María Valdez Adame.

También Catalina Villa comentó que, la sociedad ha perdido el respeto a los adultos mayores, como en el transporte público, pues muchas ocasiones ha visto que los choferes no les quieren dar acceso al camión, porque pagan una tarifa menor. Además, dijo que las personas no respetan los asientos especiales para personas de la tercera edad, quienes son más propensos a caídas y lesiones.

Asimismo, el pasado viernes la CEDH ofreció una plática a los integrantes de la Casa de los Abuelos en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, en donde la mayoría señalaron haber sido víctimas de discriminación sobre todo por parte de empresas, ya que, a cierta edad no les quieren dar empleo, algunos buscan poder cotizar en el seguro social para poder alcanzar su pensión y otros más porque dicen que quieren continuar activos.

Discriminación de personas de la tercera edad en México y el mundo

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, en México, el 39.2 por ciento de las personas de 60 años y más encuestadas manifestaron haber sufrido discriminación por su edad, siendo mayor el porcentaje en el caso de las mujeres (39.4 por ciento). En el caso de las personas de la tercera edad, que también tienen una dispacidad el 13.3 por ciento manifestó haber sufrido discriminación en el último año.

Entre las principales causas de discriminación se encuentra negación de atención médica o medicamentos (42.5 por ciento), recibir apoyos de programas sociales (33.3), oportunidad de trabajar u obtener un ascenso (25.6), recibir atención o servicios en alguna oficina de gobierno (24.5) y recibir algún crédito, préstamo o tarjeta (14.4).

De acuerdo al Conapred, la discriminación es un tema de igualdad de derechos, y en las personas adultas mayores el problema crece, debido a la interseccionalidad, que consiste en la conjunción de dos o más manifestaciones de discriminación en una persona o grupo de personas.

A nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/RES/66/127, designó el 15 de junio como “Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez”. Dicha resolución alienta a los gobiernos a que presten mayor atención a la creación de capacidades para erradicar la pobreza entre las personas de edad, a través de estrategias que tengan en cuenta la trayectoria vital de la persona en su totalidad y fomenten la solidaridad intergeneracional, el empoderamiento de las personas mayores, la promoción de sus derechos, así como la sensibilización sobre el envejecimiento.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores ha sido víctima de maltrato, es por ello, que es importante destacar el alto índice de vulnerabilidad de este sector de la población.

De acuerdo con la OMS, “el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto”.

Tipos de violencia hacia las personas mayores

Desde una perspectiva gerontológica, se han definido diferentes tipos de maltrato contra las personas mayores:

• Maltrato físico. Acto no accidental que provoca daño corporal o deterioro físico.

• Maltrato psicológico. Actos verbales o no verbales que generen angustia, desvalorización o sufrimiento.

• Abuso sexual. Cualquier contacto sexual no consentido.

• Abandono. Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no.

• Explotación financiera. Uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona adulta mayor.

• Maltrato estructural. Se manifiesta en la falta de políticas sociales y de salud adecuadas, la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes; la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor y que resultan en su perjuicio y se expresan socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social.

La violencia puede ser ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin intención de hacerlo, y puede darse dentro de la familia, en la comunidad o por parte de las instituciones. A veces ni siquiera es percibida por desconocimiento, por falta de sensibilidad o porque se llega a acostumbrarse a ella.

Apoyos para adultos mayores

La Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común cuenta con diversos servicios y apoyos para este grupo poblacional, entre ellos, talleres, capacitaciones y atención psicológica, dio a conocer Karen Serrano, jefa del departamento de Desarrollo Humano e Inclusión.

Detalló que, en la Casa de los Abuelos, se brindan talleres enfocados a personas de 50 años y más, con temáticas de autoempleo, culturales, físicos, artísticos y de prevención, en este último, se abordan pláticas acerca de la prevención de enfermedades, caídas, entre otros aspectos.

Además, cuentan con las asambleas estatales de adultos mayores, las cuales se encargan de gestionar diversos servicios que las personas de la tercera edad requieren, como atención médica, algún trámite o servicio, así como orientación psicológica, para abordar temas como el duelo, depresión y otros más, que están encaminados a mejorar su calidad de vida.

También cuentan con un programa de apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, los cuales reciben 10 despensas de manera bimestral, por lo cual, invitó a los adultos mayores que se acerquen a la dependencia, la cual se encuentra ubicada en el Parque Central Poniente, o bien comunicarse al teléfono 629-33-00, ext. 53908, para obtener mayor información.

¿Dónde denunciar discriminación o violencia hacia un adulto mayor?

En caso de ser víctima o conocer a algún adulto mayor que este sufriendo de abusos o violencia, pueden denunciar ante la FGE. En caso de que, les niegan el servicio, les dan un mal trato o se sienten vulneradas las personas al recibir el servicio, pueden acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde hay un equipo de abogados, que los podrán asesorar y canalizar a las instituciones correspondientes.

La CEDH se encuentra ubicada en la avenida de los Insurgentes #4327, colonia Los Nogales, en Ciudad Juárez, así como al número telefónico 656-251-97-50.