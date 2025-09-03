Aduanales se reunirán con legisladores; pedirán apoyo para infraestructura

Ciudad Juárez.– Ante el inminente cierre del Puente Libre al tráfico de mercancías para importación y exportación, integrantes de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) se reunirán el próximo martes 9 de septiembre con diputados y senadores de la República, en busca de apoyo para las obras de infraestructura vial que conecten a Jerónimo-Santa Teresa con Ciudad Juárez, así como a Guadalupe-Tornillo.

De acuerdo con Adrián Rodríguez Almeida, presidente de este organismo, en la reunión participarán los 10 integrantes del consejo directivo y José Ignacio Zaragoza Ambrosi, líder nacional de la Confederación de Agentes Aduanales (Caaarem).

“Por parte del municipio ya se tiene proyecto para ampliar el bulevar Cuatro Siglos hasta Guadalupe. Y, de igual forma, se tiene el proyecto para conectar a través del Cuatro Siglos y por la 16 de Septiembre de Jerónimo. La cuestión aquí es que tenemos el proyecto, ahora faltan los recursos y hay que ejecutar la obra de manera inmediata, porque a más tardar en un año o 10 meses se va a cerrar el puente de Córdoba”, detalló Rodríguez Almeida.

Las estadísticas del comercio exterior establecen que por el puente Córdoba-Américas cruza alrededor del 30 por ciento de la carga que ingresa o sale del país. Ante el cierre inminente de este punto al tráfico de mercancías, la AAA advierte que Zaragoza no será alternativa.

“Zaragoza ya está al límite y no tiene hacia dónde crecer, no hay forma de ampliar físicamente, no se puede meter un carril más en Zaragoza. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Hay que desfogar esta carga por Jerónimo y por Guadalupe, pero para ello tienen que generar la infraestructura vial y urbana necesaria”.

Según el presidente de los Agentes Aduanales en Juárez, también pedirán apoyo para gestionar ante la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) el envío de más personal, así como mayor infraestructura y equipamiento para la Aduana de Ciudad Juárez.

“Por ejemplo, ayer se detuvo la operación en Jerónimo-Santa Teresa porque falló el internet; se detiene el comercio exterior por una falla de conexión. Todo eso debería tener una previsión y un respaldo para no detener la operación. Hay que pedirlo, porque es muy importante el comercio exterior y, si es tan relevante en la generación de ingresos para el estado, entonces en esa misma medida hay que darle importancia, otorgando las herramientas y mecanismos para que pueda trabajar de manera óptima”.

El presidente de la AAA mencionó que el líder nacional de la Confederación se ha comprometido a apoyar en la gestión ante el titular de la ANAM, Rafael Marín, para obtener recursos destinados a la Aduana Fronteriza.