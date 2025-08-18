Adquirieron 45 mil juarenses engomado ecológico en 3 semanas

Ciudad Juárez.- Durante las tres semanas de prórroga que brindó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar para que los conductores adquirieran su engomado ecológico, se expidieron 45 mil de estos documentos.

El edil reafirmó que no se tendrán retenes para identificar si los conductores se regularizaron o no, pero si los detienen sí pueden verificar si están en regla.

“Si se les va a pedir a los conductores que cuenten con él, pero retenes u operativos no vamos a tener”, explicó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Refirió que buscan hacer conciencia con la ciudadanía, lo cual se vio el día de ayer ya que se hicieron filas de más de 3:00 horas de en los Centros Autorizados para la expedición de estos documentos buscando adquirir el engomado.