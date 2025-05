Ciudad Juárez.- Ante la detección de la participación de adolescentes en recientes casos de violencia contra la vida en la ciudad, las autoridades señalaron que el crimen organizado los ha convertido en víctimas al captarlos para involucrarlos en actividades delictivas.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, indicó que esta no es una práctica nueva entre los grupos delincuenciales; sin embargo, subrayó la necesidad de tomar medidas para proteger a los adolescentes.

“El crimen, no solo en este tema, sino en todos los delitos, siempre busca reclutar menores porque son menos imputables. Es un tema del que debemos tomar conciencia como sociedad, no solo el gobierno. Sí se ha detectado, pero no es algo reciente, ha ocurrido siempre”, afirmó el edil.

En relación con las víctimas de secuestro que han presentado lesiones graves, como mutilaciones, el fiscal de la Zona Norte, Jesús Manuel Salas, destacó que se requiere un análisis profundo de la situación.

“No me gusta generalizar; es un tema que necesita un análisis social, psicológico y psiquiátrico. Las psicopatías son difíciles de comprender; humanamente, no puedes aceptar tanta violencia”, expresó el fiscal.

Aunque no especificó que las acciones estén dirigidas exclusivamente a delincuentes de un grupo de edad, el secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales, señaló que se está trabajando para evitar que estas formas de agresión se repitan, y se han logrado detenciones.

“Tenemos la certeza y la colaboración de las autoridades que operan en nuestra ciudad para erradicar este delito. Lo destacable es que todos los casos de secuestro denunciados se han resuelto. Hemos colaborado con la Fiscalía General del Estado y el grupo especial antisecuestros, participando en todo lo necesario para que este delito no crezca”, afirmó el secretario.

Zulay Abbud, visitadora titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Juárez, señaló que no se pueden ignorar los factores sociales que deben atenderse en torno a la implicación de adolescentes en delitos graves.

“Desafortunadamente, esto tiene que ver con un tema de cultura. Normalizar las violencias desde la primera infancia es crucial, porque luego tenemos jóvenes involucrados en este tipo de delitos. Es muy alarmante que un chico de 15 o 16 años sea imputado por secuestro o incluso por violación agravada”, expresó.

“El juzgamiento de personas menores infractoras, como se les denomina, es diferente. No se puede tratar a un niño, niña o adolescente como a un adulto. Los jueces deben aplicar un enfoque diferenciado. Hemos trabajado a través de la Comisión de Reinserción Social”, agregó la funcionaria defensora de derechos humanos.