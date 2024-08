Ciudad Juárez.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ha detectado que al menos 10 mercados municipales, ubicados en la zona Centro, tienen un adeudo de 35 millones 135 mil 519 pesos en el consumo del agua.

El director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez Rodríguez dijo que los mercados tienen que pagar el adeudo, sino tendrán que cortarles el agua, en máximo dos semanas.

“Yo no sé quién lo tenga que pagar, pero sino, si vamos a cortar el servicio en los mercados, pronto, no, no es una posibilidad, yo tengo que cuidar el recurso finito de los juarenses, esa es la responsabilidad que me dio la gobernadora, y entonces yo tengo que ser responsable en ese sentido, no puede haber usuarios de primera y de segunda”, declaró.