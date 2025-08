Acusan red de corrupción en caso del crematorio Plenitud

Ciudad Juárez.- Este sábado, familiares de víctimas del caso del crematorio Plenitud se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, en Ciudad Juárez, donde también hicieron público un pronunciamiento en el que exigen justicia, memoria y dignidad para las personas cuyos cuerpos fueron hallados en condiciones inhumanas.

En el documento, titulado “Pronunciamiento por la dignidad de los cuerpos abandonados en el crematorio Plenitud”, los manifestantes denunciaron una red de corrupción e impunidad que permitió que el crematorio operara sin supervisión. Enfatizaron que los responsables no solo violaron la ley, sino también la dignidad de casi 400 familias que hoy enfrentan un segundo duelo.

El pronunciamiento señala directamente a Rafael Arellano Cuarón, dueño del crematorio, como uno de los principales responsables, y lo acusan de operar bajo protección política y de mantener vínculos con autoridades municipales y estatales. También responsabilizan a COESPRIS y a la Secretaría de Salud estatal por omisiones graves en su labor de inspección y vigilancia.

Los familiares exigen el procesamiento penal inmediato de los implicados, una investigación profunda contra funcionarios que permitieron la operación ilegal, la identificación y entrega digna de los cuerpos, y una auditoría federal a los contratos gubernamentales vinculados al crematorio. “Porque la dignidad humana no se negocia, no se abandona y no se pudre. Se defiende con la voz del pueblo”, concluye el pronunciamiento.