Ciudad Juárez.– Integrantes de diferentes agrupaciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la promoción de los derechos humanos, la urbanización pensada en las personas y la movilidad integrada, plantearon esta semana una serie de exigencias al gobierno para que se garantice la seguridad vial desde la prevención y no desde las medidas reactivas.

Hernán Ortiz, integrante del grupo Ciudadanos por una Mejor Administración Pública, habló de la importancia de dirigir la exigencia a la autoridad municipal, debido a que se trata del orden de gobierno más cercano a la ciudadanía y ante quienes se pueden referir los habitantes de Juárez con solo trasladarse a las oficinas de la administración del Ayuntamiento.

“Tenemos un año ofreciéndole a las autoridades espacios para que puedan empezar a prevenir estos accidentes, no le han puesto suficiente atención. El reglamento tiene que modificarse, pero el reglamento actual no se aplica, a la autoridad no le interesa. Si alguien va a exceso de velocidad no lo multan, si se estaciona alguien sobre la banqueta, no lo multan, si alguien le echa encima el carro a una bicicleta o a una motocicleta no lo multan”, acusó el activista.