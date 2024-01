Acusa madre de Isabel Cabanillas que FGE trata de vincular caso al narcotráfico

Ciudad Juárez.– Durante la "Rodada de los Girasoles", efectuada la noche del miércoles por el colectivo Fixie Beat para exigir justicia en el asesinato de Isabel Cabanillas De la Torre, su madre, Reyna de la Torre, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tratado de vincular el caso de su hija al narcotráfico.

Cargando...

Ante esto, dijo que se vio en la necesidad de contratar una abogada proveniente de otra ciudad, con la encomienda de poder encontrar cosas que pudieron haberse omitido.

“Yo necesito alguien de fuera, alguien que vea con otros ojos lo que ya nadie vio y esta abogada, van dos veces que viene y los ha puesto a temblar (FGE)”, relató De la Torre en el memorial de su hija.

Agregó que realizará el último recorrido de su hija cada año hasta que Dios le diga hasta aquí “y yo sé que cuando eso pase, si no se resolvió el caso de mi hija, así se va a quedar, por eso estoy dando esta información, me la quieren involucrar y no lo voy a permitir”.

“A lo mejor lo que estoy haciendo no está bien porque tal vez va a haber gente que no le va a gustar lo que estoy diciendo y yo sé, estoy consciente, pero no me importa, el caso de mi hija se tiene que resolver”, puntualizó De la Torre.

Isabel Cabanillas fue asesinada durante los primeros instantes del 18 de enero de 2020 en la calle Inocente Ochoa, luego de salir del antes llamado Eugenio´s bar, ubicado en el cruce de la Ramón Corona y 16 de Septiembre.

Cargando...

La artista urbana, diseñadora, muralista y activista perdió la vida a causa de dos disparos de arma de fuego a sus 26 años de edad; cuatro años después, no ha habido personas detenidas por el homicidio.