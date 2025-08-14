Ciudad Juárez. - Un total de 293 exempleados, de alrededor de 500 que eran en total, de la empresa EDC tienen programada su primera audiencia de conciliación con directivos de la compañía desde el jueves y hasta el miércoles 20 de agosto en el Centro de Conciliación Laboral del estado de Chihuahua, esto de acuerdo con información de la misma dependencia.

El objetivo del encuentro entre los exempleados y directivos de la empresa dedicada a la elaboración de moños y listones es llegar a un acuerdo en el tema de un finiquito justo y apegado a la ley.

La empresa se negaba a indemnizar a sus colaboradores bajo el argumento de que se encontraba en bancarrota.

De acuerdo con información del Centro de Conciliación Laboral, en la audiencia del jueves hubo representación de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo en Chihuahua, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como del Servicio Estatal de Empleo, estos últimos con el objetivo de ofrecerles una oportunidad laboral a las personas que se quedaron sin trabajo.

Según información de la dependencia estatal, los primeros acuerdos de conciliación ya se dieron este jueves y la cifra final estará detallada luego de la última fecha de audiencia el próximo 20 de agosto.