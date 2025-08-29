Acude Cruz a encuentro con Luisa María Alcalde, líder de Morena

Chihuahua.– Este viernes la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, estará en la capital del estado con el propósito de fortalecer la unidad al interior del partido de cara a las elecciones de 2027.

La cúpula partidista en la entidad acudirá a la cita a las 9:00 de la mañana en el Centro de Convenciones, incluso el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar modificó su agenda para asistir al encuentro con la dirigente.

Luisa María llega al estado tras un ambiente de tensión política nacional por el reciente enfrentamiento suscitado en la cámara de senadores entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

Su encomienda, además, es abultar la militancia , así como la formación de cuadros territoriales.

Se desconoce hasta el momento si la acompañará Andrés Manuel López Beltrán, secretario de la organización Morena, recientemente reintegrado tras un periodo vacacional en Japón.