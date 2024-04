Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar acompañado de su esposa, Rubí Enríquez y sus dos hijos, acudieron al centro comunitario Fovissste Chamizal a fin de ejercer su voto para el Presupuesto Participativo 2024.

El presidente municipal acudió alrededor de las 11:30 de la mañana y al igual que los demás juarenses esperó su turno hasta poder realizar su voto.

"Muy contentos de todo lo que vemos, sabemos que hay una muy buena afluencia, desde luego que este momento no tenemos números, los tiene el Instituto Estatal Electoral, pero como pueden ver aquí, este es uno de los centros que no tiene tanta afluencia como otros, inclusive me han dicho que de algunas otras casillas hay gente que se está viniendo para acá, entonces bueno, nos da muchísimo gusto ver cada día más organizada a la sociedad juarense".