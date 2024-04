Ciudad Juárez.- Los sueños, las metas, el compromiso y la perseverancia han mantenido activa a Zaira Pérez, una joven juarense que se esforzó en concluir su formación profesional ante la reciente llegada de su bebé Scarlett, quien la acompañó hoy durante la ceremonia de graduación.

Zaira, de 23 años de edad, cursó el programa de la licenciatura en Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en la unidad multidisciplinaria de Ciudad Universitaria (CU), escenario que es abrazado por el desierto y que define la fortaleza de sus estudiantes.

Con su bebé de 9 meses de edad en brazos, quien portaba una pequeña toga y una estola con su nombre, la joven participó en la ceremonia de graduación orgullosa de ser madre, estudiante y ahora profesionista.

“La verdad es algo muy difícil pero no me quise parar, más que nada por ella, y dije ‘vamos a darle’, tesis, examen profesional, prácticas, servicio, todo en el último tramito de la carrera ya con ella”, expresó Zaira.

Con el apoyo de su familia y seres queridos, quienes también asistieron a la ceremonia, pudo ver realizada la primera fase de este sueño, en el que busca ser maestra de primaria en la fase inicial.

“La elegí justo por los niños, ayudar, enseñar y estoy bien. Creo que elegí algo bueno, algo que en realidad me gusta mucho. Yo creo que me quedo por el rango de primaria, estuve en prácticas en varios grados y me quedaría en los grados más pequeños. Me estoy preparando para el examen de la plaza ya metí papelería, ya solo estoy esperando el día”, compartió para Netnoticias la graduada.

La UACJ ofrece la oportunidad a sus estudiantes madres o padres de poder cursar sus clases en los horarios requeridos y acceder al servicio de guardería, sin embargo el servicio es dirigido a niños de edad preescolar y de primaria, por lo que aún con el apoyo representa un reto para quienes tienen niños menores que ese rango de edad.