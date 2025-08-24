Ciudad Juárez.- La activista del medio ambiente y originaria de Canadá, – Emilie Teresa Smith, completó su recorrido por esta frontera con una visita al Valle de Juárez, particularmente al Museo Regional del Valle de Juárez en San Agustín, donde se habló de las batallas que se han librado en la región, especialmente la más reciente, la lucha de Sierra Blanca contra el Tiradero Nuclear.

Damián López, vocero de la Defensa del Río Bravo, uno de los organismos participantes, dio a conocer que en el lugar se organizó una mesa de análisis donde se trataron temas sociales medioambientales, como el cambio climático, la escasez de agua, y la problemática que enfrentan en la región del valle con el agua que llega por las acequias contaminada con aguas negras de la ciudad y cómo es que los productores riegan sus campos de cultivo con esa agua de mala calidad, se informó.

Emilie Smith tomó nota e hizo preguntas de los testimoniales que se expusieron, ya que ella es una de las principales activistas que buscará llevar todas las voces de Latinoamérica hacia el COP-30, que es la Cumbre de las Naciones Unidas por el Cambio Climático 2025.Adicionalmente se informó que ella también acudirá a la Cumbre de los Pueblos en Brasil donde ya se están organizando para hacer diferentes actividades, manifestaciones y allá en Brasil.

El recorrido de la activista incluyó los Arenales en Samalayuca y el plan incluía acudir al poblado de Caseta para conocer la nueva carretera que conecta Samalayuca con Guadalupe Tornillo en Texas, e incluso buscarían pasar al “Ocuvac” que es una Ocupa que está acá en Caseta o Dr. Porfirio Parra.