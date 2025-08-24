Ciudad Juárez.- Por la presencia de plaga de garrapatas, vecinos de la etapa VII de Riberas del Bravo clausuraron los juegos y colocaron carteles en un parque lineal.

El sitio se encuentra ubicado en la calle Rivera del Trigal y Rivera del Cubilete, el cual fue rehabilitado y entregado por el Gobierno Municipal en junio.

Alrededor de los juegos y el gimnasio fueron colocadas cintas amarillas de precaución para evitar que los niños se acerquen.

También colocaron cartulinas con la leyenda "Plaga de garrapatas, cuidado".