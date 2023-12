Aclimatan a la jirafa Benito para el frío de Juárez

Ciudad Juárez.- Habiendo cumplido ya seis meses en la fronteriza Ciudad Juárez, Benito, la Jirafa del Parque Central, vio su primera tormenta invernal en días pasados ante la preocupación de algunos juarenses por las bajas temperaturas. Sin embargo, a ojos de los encargados del parque, la nueva mascota de la frontera parece haberse adaptado de buena manera y ya se trabajan en las obras para terminar de aclimatar al animal.

Según Rogelio Muñoz Spien, coordinador general del parque, la jirafa no ha tenido inconvenientes con el calor ni con las primeras sensaciones de frío de la semana, mismas que descendieron el termómetro hasta los dos grados los pasados martes y miércoles.

“Las jirafas son animales que pueden estar hasta menos cuatro grados, entra y sale de su casa. En realidad, por lo que hemos visto, le gusta mucho estar afuera y convive mucho con los niños. En lo general se ha adaptado muy bien al frío”, explicó el funcionario.

Es por este motivo, que los administradores del área dieron inicio el miércoles de la semana pasada la construcción de una nueva casa para el animal, tras dos meses de retrasos, y promete ser aislante de las bajas temperaturas, mismas que también fueron parte de la vida de Modesto, su antecesor.

“La obra es una obra común, tiene cimentaciones, albañilería, acabados en losa, no es compleja. No hay características fuera de lo común. La fachada va a ser plástico y por cuestiones térmicas no puede de ser de concreto, lo vamos a hacer de block relleno de arena para retener el calor. Todo lo que simule madera va a ser de plástico para que el animal no se lo coma y no le haga daño”, señaló el ingeniero José Luis Rodríguez Baeza, encargado de la obra.

Foto: Pedro Dorantes

Acorde con las cuentas del estado, toda la obra representa una inversión de poco más de un millón de pesos, un millón 064 mil pesos para ser exactos; 700 mil de estos quedarán destinados a un sistema de calefacción subterránea, el cual tendrá la temperatura regulada por el equipo de veterinarios del parque tanto en invierno como en verano.

Cabe recordar que esta fue la primera de las peticiones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Lo que buscamos es que caliente bien, pero no vamos a dejar el granero caliente todo el día, buscamos que esté templado para que a la jirafa y que no le vaya a afectar ningún cambio de temperatura”, añadió Muñoz Sapien.

Foto: Pedro Dorantes

La dependencia federal también especificó la necesidad de regular, controlar y supervisar el acceso al mirador y a los alimentos que cualquier posible visitante puede suministrar al animal. Dicho proceso según el parque, se lleva a cabo desde julio, cuando comenzaron las reparaciones en el puente que lleva hasta la compuerta por donde se le puede ofrecer frutas y verduras a Benito.

Asimismo, una vez terminada la ampliación de la casa, quienes visiten el área verde ya no podrán llevar sus propios alimentos, tendrán que comprarlos al interior del lugar.

“Cuando terminemos el hábitat vamos a volver a habilitar el área de alimentación en el horario normal de lunes a domingo, pero la gente no va a poder llevar sus propios alimentos. Los va a entregar el mismo personal del parque ahí mismo y la gente que quiera los va a poder comprar y van a poder subir. Pero ya no van a poder llevar sus propias cosas, más por la cuestión de que todo tiene que estar supervisado y desinfectado”, dijo el coordinador del parque.

Otra de las peticiones del gobierno federal fue la de reforestar el área con el afán de generar microclimas y más sombra para Benito durante el tiempo de calor, cosa que, según el área de mantenimiento del Parque Central, está en planes:

“Vamos a reforestar toda el área de Benito, está planeado sembrar aproximadamente mil arbustos en todo lo que es el perímetro junto con árboles que le sirvan de cortinilla para que se pueda tapar ya sea del viento, o del sol”, cuenta el ingeniero Jacobo Heredia, encargado del área de mantenimiento.

¿Y cómo está Benito?

El pasado miércoles, NetNoticias realizó un recorrido por el hábitat del animal debido al inicio de las mencionadas obras, en este se pudo notar que la jirafa está de buenos ánimos y que no parece inmutarse por las bajas temperaturas; pasa su mañana trotando en la parte trasera de su hábitat. Asimismo, por momentos decide prestar atención a su granero y a los trabajos que se llevan a cabo en el mismo.

Alrededor de este fue posible apreciar al personal del parque, quienes analizaban y tomaban medidas del exterior del inmueble, mientras otro grupo de trabajadores comenzaba a romper el asfalto con pico y pala.

Según lo estipulado en la licitación, la ampliación a la anterior casa de Modesto debería completarse en no más de cinco semanas, es decir, antes del 19 de diciembre.