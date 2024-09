Aclara Cruz que 'Hoy no circula' no se implementará en Juárez en 2025

Ciudad Juárez.– En recientes declaraciones, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar aclaró que el programa

“Hoy no circula” no será implementado el próximo año, ni se ha concretado una fecha para ello.

Lo anterior lo declaró para aclarar algunas versiones que trascendieron en las que se dijo que el programa de restricción vehicular arrancaría durante el próximo año

El alcalde dijo que para echar a andar un proyecto como este, es necesaria la suma de recursos que permitan mejorar la movilidad urbana de esta frontera.

“Esto no es cierto. Me parece importante dejar muy claro que son falsas las publicaciones que circulan por redes sociales, se han tomado declaraciones que hice en el sentido de que debemos de analizar cómo nos hemos convertido en una ciudad muy grande, con muchos vehículos y con serios problemas de movilidad y es importante aclarar que en el 2025 este programa no será un hecho en Juárez y tampoco digo que lo vaya a ser más adelante”, aclaró.