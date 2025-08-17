Accidente vial deja heridos a dos motociclistas
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- Una pareja de motociclistas resultó lesionada durante la madrugada tras un percance vial registrado en el cruce de las calles Durango y Santiago Troncoso.

Diversos paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica a los lesionados, quienes pertenecen a un grupo de motociclistas de la ciudad.

También arribaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la persona responsable del percance.

