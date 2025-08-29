Ciudad Juárez.- Un accidente vial se registró esta tarde sobre el bulevar Independencia, en el sentido de sur a norte, antes de la carretera Juárez-Porvenir y previo a subir el puente.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta gris perdió el control presuntamente por exceso de velocidad y al intentar esquivar una laguna formada en la curva golpeó con la llanta trasera una estructura de cemento.

El vehículo terminó atravesado y ocupa dos carriles, lo que ha provocado un fuerte congestionamiento en la zona.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial se encuentran en el lugar, aseguraron al conductor y esperan la llegada de una grúa para retirar el automóvil siniestrado.