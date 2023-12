Acampan para recibir juguetes de Santa Bombero; faltan 2 días

Ciudad Juárez.- Como cada año la campaña de Santa Bombero es una de las actividades más esperadas por niños y niñas de la ciudad en situación vulnerable, por lo que desde el jueves en la noche arribaron las primeras familias al parque del DIF.

La intención es ser de los primeros en recibir juguetes y las famosas bicicletas, ante esto es que Zoé de 9 años llegó junto a su mamá, primos y conocidos dispuestos a soportar las inclemencias del clima propio de la temporada.

“Llegamos desde ayer y ya estaban unas señoras, pero nosotros trajimos casas de campaña, cobijas e hicimos una fogata y no tuvimos frío, aunque llovió poquito”, compartió la menor para Nenoticias.

Por su parte, la madre de familia explicó que ellos acuden a esta actividad debido a que los niños ya no se conforman con un solo juguete, ahora piden cosas que sobrepasan sus ingresos.

“Este año me gustaría recibir una patineta y una bolsa de juguetes, el año pasado me dieron dos bolsas con juguetes bien bonitos, me gustaron mucho y me divertí con mis amigas y primos”, dijo Zoé.