Ciudad Juárez.– Las autoridades de la fiscalía están por definir una fecha en la que se llevará a cabo la inhumación de 67 cadáveres que, desde hace varios meses, incluso un año, no han sido reclamados por sus familiares y de los cuales se desconocen sus nombres.

La mayoría corresponden a personas que fueron asesinadas en diversos sucesos violentos en esta ciudad, pero existen cuando menos ocho casos de fallecimientos de personas en situación de calle, que de igual forma, no hay manera de saber sus nombres ni mucho menos ubicar a sus deudos, es decir, vivieron en el olvido, así murieron y así permanecerán sus restos.

De los 67 cuerpos en espera de la inhumación, 56 corresponden a fallecimientos del presente año, mientras que los otros 11 se trata de fallecidos a finales de 2022 y gran parte del 2023.

Son varias las razones por las que las familias no los reclaman, según la Fiscalía de Chihuahua, puede tratarse de personas que incluso no son originarias del estado, posibles reclutados del crimen en otras ciudades y, por ende, al morir en Juárez no hay quien los reclame.

Adrián Macías

También su situación de indigencia, incluso el temor de los parientes, que en muchos de los casos sabían de las actividades ilícitas en las que participaban sus parientes y deciden no acercarse a las autoridades, pero también se han detectado casos en los que por la escasez de recursos de las personas, deciden dejar que sean inhumados en lo que antes se conocía como fosa común.

Con base en datos oficiales, desde el inicio de la Administración Estatal 2021-2027, únicamente en Ciudad Juárez la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses ha realizado tres inhumaciones en el Panteón Municipal “San Rafael”, donde se encuentran poco más de mil tumbas destinadas a personas sin identificar, a quienes solo un madero blanco los ubica mediante claves SIEC (Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres), con algunas pocas excepciones, de aquellos que sí pudieron ser ubicados por sus familiares.

Entre esos cientos de tumbas "sin nombre" sobresalen algunas cuyos parientes sí lograron identificar, como el caso de Adrián Alberto R.S., quién fue asesinado en 2018, pero ante la falta de recursos de sus deudos, decidieron dejarlo justo en el espacio que la fiscalía destinó para él y ahí acuden a recordarlo y rezarle.

Tumba de Adrián Alberto R.S. Foto: Adrián Macías

De igual forma José Natividad H.S., a quien también adornan su tumba y visitan con frecuencia, pero en realidad son muy pocas las excepciones.

Tumba de José Natividad H.S - Foto: Adrián Macías

La primera inhumación masiva se realizó en octubre 2021, con 152 cuerpos; la segunda en 2022 con 210 cuerpos y la tercera en 2023 con 91 cuerpos, para un total de 453 inhumaciones.

Es importante señalar que los datos proporcionados por la fiscalía, este 2024 son 56 cuerpos los que hay sin identificar, sin embargo, esa cifra está en constante variación, ya que el trabajo de identificación es permanente, pues todos los días hay muertes violentas y los procesos de identificación son tardados. Por ejemplo, en el múltiple homicidio cuyos cuerpos fueron rescatados la mañana del 13 de febrero dentro de una camioneta tipo picukp, no han sido identificados y continúan en el Semefo, aumentando la cifra de restos sin identificar.