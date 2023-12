Abren punto de acopio para donar despensas

Ciudad Juárez.- La agrupación de ciudadanos “Unidad, Servicio y Ayuda” habilitó un nuevo punto de acopio desde donde invita a los juarenses a compartir con las familias en condición de necesidad y sumarse a su campaña para entregar despensas en su último recorrido del 2023 al exterior de los hospitales.

Cargando...

Abelardo Quijano, representante de la agrupación informó en entrevista para Netnoticias que mensualmente realizan recorridos al exterior de seis hospitales de la ciudad, en donde reparten bebidas y alimentos a familiares de los pacientes que se encuentran saliendo de la hora de visita, que por los tiempos, traslados y gastos muchas veces no han comido nada.

La dinámica en el mes de diciembre representa un reto en el que la meta es no solo entregar alimentos para el momento en el que se encuentre a las personas, sino también repartir despensas con lo más básico para la alimentación en los hogares.

La comunidad interesada en colaborar puede llevar sus aportaciones a los dos centros de acopio, con la reciente apertura de un segundo punto para facilitar las opciones para los donantes:

Cargando...

1. “Birriería La Patrona”, avenida Simona Barba 5115, casi esquina con Plutarco Elías Calles, de jueves a domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

2. El domicilio en la calle Mar Adriático #1296 y calle Mar de Japón, en la colonia Tercera Burócrata

El proyecto solidario inició en el 2017 y a lo largo de seis años ha logrado realizar visitas por lo menos una vez al mes, gracias a las aportaciones que se recaban entre vecinos, compañeros de trabajo, alumnado del Centro Universitario Paso del Norte y población en general, aumentando en cada edición el número de personas beneficiadas. De haber iniciado con 40 porciones, ahora se distribuyen alrededor de mil debido a la alta demanda.

“Queremos llevar chocolate caliente porque las bajas temperaturas ya están presentes; lo más práctico pan y galleras, despensas con frijol, arroz, aceite, lo más básico. Buscamos apoyar a los hogares que no tienen un aguinaldo para el cierre de año que se vienen los gastos”, planteó el voluntario.

Además, al ser la última actividad, la agrupación busca sumarse a la cauda de “Santa Bombero”, por lo que las personas podrán seguir la actividad del sábado para entregar la donación de juguetes o bien, llevarlos a los puntos de acopio.

El recorrido de entrega será el sábado 9 de diciembre a las 6:00 de la tarde, conformando dos grupos se planea recorrer el Hospital General; el Hospital de la Mujer; el Hospital General de Zona No. 6 del IMSS; el Hospital General de Zona del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); el IMSS No. 45 y el IMSS No. 66.

Las personas interesadas en contribuir con los insumos para elaborar el chocolate caliente, porciones de pan o galletas, así como paquetes de alimentos no perecederos que se puedan incluir en las despensas, pueden comunicarse directamente al whatsapp de la agrupación al 656 585 4007 y al Facebook oficial de “Unidad, Servicio y Ayuda”.