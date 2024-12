Abren nueva vía para resolver conflictos: Mediación para Pymes

Ciudad Juárez. – Con el objetivo de brindar un apoyo en temas fiscales, laborales, penal, civil, todo lo legal en lo que se pueda conseguir un acuerdo antes de llegar ante las autoridades judiciales, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dio a conocer el inicio de la Sección especializada de Mediadores Privados, que busca apoyar a los socios y a la comunidad una alternativa que busca resolver conflictos de mayora pacífica.

Ana Elena Arellano Rodríguez, quien presidirá esta nueva sección en Canaco explicó que la mediación es un mecanismo alterno que permite a través de herramientas de comunicación, llegar al dialogo con los socios.

“Ustedes saben que los empresarios tienen conflictos mercantiles, de arrendamiento, laborales, ¿Cuál es la intención? promover esta cultura de dialogo y paz, de legalidad, uno de los beneficios y bondades de este mecanismo no solo es mediación, sino también conciliación, en penal son juntas restaurativas y en general desahogar, es no permitir o evitar en la medida de lo posible que los procesos no lleguen a los tribunales que están saturados de trabajo”, detalló.

En la gran mayoría de problemas que enfrenta la sociedad, ya sean sociales, civiles, mercantiles, familiares, vecinales, laborales, el conflicto inicia por una mala, nula, comunicación, en la sociedad no sabemos gestionar emociones, ni comunicarnos, o pedir las cosas, escuchamos, damos por sentado cosas, tenemos información errónea, lo que genera un conflicto, detalló la especialista en temas de mediación.

El tiempo para iniciar con este nuevo proyecto también tiene que ver con que viene una reforma que va a cambia todo el sistema judicial en México, entonces estos proyectos buscan evitar que la mayor cantidad de conflictos que tengan los socios que pertenecen a la cámara, lleguen a los tribunales judiciales, se justificó.

“Cuánto tiempo tarda un juicio en dictarse sentencia, pueden tardar años, la apelación, los recursos, entonces qué pretende esta sección, hacer convenios a través de diálogos de herramientas de comunicación, resolver o prevenir los conflictos para que el socio tenga una sentencia antes de iniciar el juicio”, destacó la vicepresidenta de la sección.

Esta nueva sección cuenta con un equipo de mediadores especializados, certificados que permitirá dar este servicio y que en esta primera etapa busca divulgar sus objetivos y beneficios, y que la gente conozca esta alternativa de resolución, pues son muchos los que llegan directamente a los procesos tradicionales con lo que pierden tiempo y dinero.

Se mencionó durante la presentación de esta nueva sección, que, de acuerdo a estadísticas del Centro de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos en materia penal de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el año, esta área de gobierno concilió más de 11 mil carpetas, solo en materia penal, lo que expone la magnitud que tiene esta sección especializada que contará con especialistas no solo en este tema, sino en mercantil, civil, familiar y laboral, se explicó.