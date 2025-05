Abren mil 500 espacios en prepas mediante reconversión de escuelas

Ciudad Juárez.– La Secretaría de Educación y Deporte, en coordinación con los gobiernos federal y municipal, ofertará mil 500 espacios para jóvenes que buscan ingresar a la preparatoria, a través de la reconversión de tres escuelas y la construcción de un nuevo plantel.

Guillermo Márquez Lizalde, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, informó que, en conjunto con los tres niveles de gobierno, se están tomando acciones para incrementar la oferta educativa en el nivel medio superior.

Debido al rezago en la disponibilidad de espacios en esta modalidad, particularmente en la zona suroriente de la ciudad, la Secretaría de Educación planteó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la necesidad de ampliar la cobertura.

Como parte de estas acciones, se construirá un nuevo plantel: el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 291. Este iniciará clases en agosto en una sede provisional, la Escuela Secundaria Estatal No. 3061, mientras se desarrollan las obras, que tendrán una duración de un año.

Asimismo, se autorizó la reconversión de dos planteles: la Secundaria Federal No. 20 y la Secundaria Estatal No. 3061. En estos espacios, los estudiantes de nivel medio superior recibirán clases en el turno vespertino a partir del próximo ciclo escolar.

El pasado 24 de abril, el Ayuntamiento de Juárez aprobó la donación de un terreno para la construcción del Cbtis No. 291, ubicado en el fraccionamiento Parajes de San José II, etapa III. Este plantel tendrá capacidad para 900 alumnos en ambos turnos.

El nuevo centro contará con 12 aulas, sala de cómputo, sala de maestros, un laboratorio multifuncional, tres talleres, sanitarios, mobiliario y equipamiento. La inversión asciende a 67.5 millones de pesos, más 45.5 millones adicionales para su operación, sumando un presupuesto total de más de 113 millones de pesos.

Por su parte, Gloria Muñoz Villalba, secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, informó que el subsistema de preparatoria abierta y Telebachillerato No. 8688, conocido como Víctor Hugo Rascón Banda, también ofertará nuevos espacios. En este programa operarán el Telebachillerato No. 80102 y el Telebachillerato No. 80142, también en turno vespertino.

Para la reconversión de las tres escuelas se destinarán 27.5 millones de pesos, destinados a adecuaciones, equipamiento y mobiliario.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, señaló que la reconversión de la Secundaria Federal No. 20 beneficiará a jóvenes de las colonias Loma Blanca, Vistas de Zaragoza, Ampliación Loma Blanca y Riberas del Bravo.

En el caso de la Secundaria No. 3061, las colonias beneficiadas serán Luis Olague, Aztecas, Independencia Sur, México 68, La Cuesta, Constitución, Libertad y Revolución Mexicana.

Además, el Cbtis 291, que operará temporalmente en la Secundaria Federal No. 98, ofrecerá carreras técnicas en comercio internacional y aduanas, electromovilidad, robótica y automatización.

En Ciudad Juárez hay cerca de mil 900 jóvenes en el suroriente que no están inscritos en ningún subsistema de educación media superior. Con estas acciones, se espera beneficiar a aproximadamente mil 500 estudiantes; los restantes serán canalizados a instituciones particulares mediante becas económicas, ya que estas están obligadas a ofrecer al menos el 8 por ciento de su matrícula a estudiantes becados.