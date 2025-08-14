Abren fuego contra capilla en el Camino Real
Ciudad Juárez.– Sujetos armados abrieron fuego contra una capilla, ubicada en el cruce de Periférico Camino Real y calle Zoltepec, cerca del cerro que porta el letrero “La Biblia es la Verdad, Léela”.

Testigos reportaron múltiples detonaciones, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, agentes de la Fiscalía General del Estado y peritos en Criminalística.

Los especialistas realizaron el levantamiento de casquillos percutidos y documentaron daños ocasionados por los disparos.

No se reportaron personas lesionadas y no se cuenta con información sobre los responsables.

