Ciudad Juárez.- La reconocida tienda internacional de maquillaje y cuidado de la piel Sephora abrió sus puertas este día en Ciudad Juárez.

Con la presencia del maquillista de las estrellas, Alfonso Waithsman, junto a directivos y colaboradores de la nueva sucursal, se realizó el corte de listón y se recibió a las primeras clientas, quienes expresaron su entusiasmo por adquirir las mejores marcas en productos de belleza y cuidado de la piel.

Sephora llega a la ciudad ampliando la oferta de productos de belleza en la región, sumándose a las más de 40 tiendas que la marca tiene en México, entre las que destacan sucursales en Ciudad de México, Mérida, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Mazatlán y Veracruz.

La tienda atenderá de lunes a domingo, en un horario de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y está ubicada al interior del centro comercial Las Misiones, sobre la Avenida Paseo Triunfo de la República y Boulevard Teófilo Borunda.