Abre JMAS nuevo centro de atención de Sanders

Este lunes 19 de febrero abrió sus puertas el nuevo Centro de Atención a Usuarios de la JMAS que se ubica en el Eje Vial Juan Gabriel y avenida Sanders.

Marcela Agraz Rojas fue la primera usuaria atendida este lunes. “Muy bonitas las nuevas instalaciones, muy organizadas, las personas muy atentas y da gusto que como usuarios nos atiendan de la manera que necesitamos”, declaró la ingeniero en electrónica egresada de la UNAM, quien acudió a tramitar su descuento del Inapam y en menos de 5 minutos hizo su trámite.

“Las nuevas oficinas me fascinaron por la ubicación, por el acceso que uno tiene al estacionamiento que es muy importante, la rapidez con la que me recibieron. Espero que conserven las oficinas así de bonitas. Esto es mi Chihuahua y quisiera que así fuera todo mi Juaritos”, agregó.

Asimismo, la primera usuaria en llegar al área de Cajas fue Elvira Sánchez, quien resaltó que casi no había gente y fue atendida muy rápido. “El viernes había ido a las otras oficinas y me dijeron que ya el lunes iban a atender acá. Están muy bien las oficinas nuevas, a mí me quedan muy cerca. Vivo en la colonia Santa Rosa”, aseguró.

Sobre estas nuevas oficinas, el jefe de Atención Múltiple de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, Jesús Álvarez, expresó que “estamos arrancando con este nuevo Centro de Atención a Usuarios en Sanders. Un centro muy amplio y con mucho espacio para recibir a toda la gente nos visite. Podemos ver que va a tener un gran uso ya que vamos a tener mayor comodidad para el usuario, que es una de las principales problemáticas que encontramos. Estamos siguiendo esa esencia del gobierno de nuestra gobernadora de evitar el dolor evitable con un gobierno humanista que atienda de mejor manera al usuario”.

La inversión para acondicionar este nuevo Centro de Atención fue de 7 millones de pesos, y puede atender de manera simultánea a 17 usuarios, cuenta con ocho cajas y una sala de espera con 135 sillas. Tiene un área de 700 metros cuadrados y podrá atender a unas mil personas diariamente.

“Invitamos a la gente a que se acerque y conozca este nuevo centro, que vean lo que hace la Junta con lo que ustedes pagan en su recibo de agua, lo mismo que en la infraestructura, algo que muchas veces ustedes no ven”, remarcó Jesús Álvarez.